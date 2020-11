Društvo Focus v času epidemije in zime poziva k zagotovitvi oskrbe najranljivejših z elektriko

Ljubljana, 17. novembra - V društvu Focus pozivajo, da se ranljivim skupinam v času epidemije covida-19 in prihajajoče zime zagotovi nujna oskrba z električno energijo, podobno kot so to po njihovih navedbah storile številne države po Evropi. Predlagajo, da se tudi v Sloveniji v zimskem času prepove odklop elektrike najranljivejšim gospodinjstvom, ki so že tako v stiski.