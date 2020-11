Skube zavrnil PSG in ostaja na Danskem

Silkeborg, 17. novembra - Slovenski rokometaš Sebastian Skube bo do konca sezone ostal na Danskem. Nekateri danski in francoski mediji so pred dnevi poročali, da je razvpita ekipa Pariz Saint-Germain začela pogajanja z Bjerringbro-Silkeborgom glede prestopa Skubeta v Francijo, a se je Dolenjec odločil, da bo še naprej igral na Danskem.