V Sloveniji dostopnost do stranišč vse boljša

Ljubljana, 19. novembra - V zadnjem desetletju se je v Sloveniji močno izboljšalo stanje na področju dostopnosti do stranišč, so ob današnjem svetovnem dnevu stranišč zapisali v Statističnem uradu. Glede na zadnji popis prebivalstva in stanovanj leta 2018 je bilo brez notranjega stranišča pri nas le še okrog dva odstotka naseljenih stanovanj, največ v Prekmurju.