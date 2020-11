Znani nominiranci dveh nagrad Slovenskega knjižnega sejma

Ljubljana, 17. novembra - Znani so nominiranci velike nagrade Slovenskega knjižnega sejma (SKS) - knjiga leta in nominiranci za najboljši literarni prvenec SKS. Za veliko nagrado so nominirani Miha Kovač, Boštjan Videmšek, Jože Pirjevec, Petra Pogorevc ter Zoran in Ivan Smiljanić, za prvenec pa Sergej Curanović, Borut Kraševec, Vesna Liponik, Anja Novak in Goroslav Vukšić.