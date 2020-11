Kompas Shop ob zaostrenih pogojih poslovanja povečal osnovni kapital

Ljubljana, 17. novembra - Družba Kompas Shop je v drugem krogu povečanja svojega osnovnega kapitala dosegla vpis in vplačilo vseh novih delnic v skupnem znesku 9,34 milijona evrov. Kot so pojasnili v družbi, jim bodo dodatna sredstva pomagala premagati zahtevno obdobje, ko so se jim prihodki zaradi izbruha covida-19 močno zmanjšali in je ogrožen njihov obstoj.