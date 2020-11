Na Amchamovem partnerstvu za spremembe o kakovostni komunikaciji

Ljubljana, 17. novembra - V novi realnosti dela od doma zaradi novega koronavirusa je zelo pomembna kakovostna komunikacija, je bilo slišati v razpravi na današnjem dogodku partnerstvo za spremembe zbornice Amcham Slovenija. Na njem so govorili o izkušnjah z upravljanjem in delom v času kriznih razmer covida-19 v javnem in zasebnem sektorju.