Inšpektorji v akciji nadzora nad prijavo začetka gradnje izdali 36 odločb

Ljubljana, 17. novembra - Gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so med februarjem in septembrom preverjali, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije in z imenovanjem nadzornika. V akciji so izdali 36 inšpekcijskih odločb.