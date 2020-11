Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 17. novembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager, Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo v Ljubljani in vladni govorec Jelko Kacin, bo ob 11. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma.