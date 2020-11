Letošnja Animateka kljub razmeram z neokrnjenim programom in skoraj 350 filmi

Ljubljana, 17. novembra - Mednarodni festival animiranega filma Animateka se zaradi epidemije v 17. izdaji seli na splet, a to po besedah organizatorjev ne pomeni okrnjenega programa. Festival, ki bo potekal med 30. novembrom in 9. decembrom, bo ponudil 338 kratkih animiranih filmov in devet celovečercev. Veliko število filmov bo dostopnih po vsem svetu.