V Indiji najmanj dnevnih novih okužb s koronavirusom v štirih mesecih

New Delhi, 17. novembra - V Indiji so v zadnjih 24 urah potrdili 29.163 novih okužb z novim koronavirusom, kar je najmanjše število dnevnih novih okužb v zadnjih štirih mesecih. Prvič od 15. julija so potrdili manj kot 30.000 novih okužb dnevno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.