Novomeški policisti pri dveh moških zasegli orožje, bombe in pirotehnične izdelke

Novo mesto, 17. novembra - Na podlagi pridobljene odredbe okrajnega sodišča so policisti v ponedeljek v Novem mestu opravili hišni preiskavi pri dveh osumljencih, starih 58 in 33 let. Našli so več kosov orožja, bombe in pirotehnične izdelke. Po analizi zaseženih predmetov bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo oziroma uvedli postopek zaradi kršitev zakona o orožju.