Novomeški policisti zasegli neregistriran avtomobil pijanemu vozniku brez izpita

Mirna Peč, 17. novembra - Novomeški policisti so v ponedeljek med nadzorom prometa pri Mirni Peči ustavili 52-letnega voznika osebnega avtomobila in proti njemu zaradi nedostojnega vedenja uporabili prisilna sredstva. Zaradi vožnje neregistriranega vozila in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zavrnil pa je tudi preizkus alkoholiziranosti, so mu avtomobil zasegli.