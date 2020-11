Jelko Gros: V Planici smo že začeli pripravo letalnice za SP

Planica, 17. novembra - Potem ko so organizatorji marca zaradi koronavirusa svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici prestavili na december, so planiški delavci zavihali rokave. Aprila so pod sekanci shranili približno 9000 kubičnih metrov snega. Zdaj so ga pod vodstvom Jelka Grosa začeli razkrivati in sporočili, da ga imajo dovolj za izvedbo SP.