Obeležujemo svetovni dan KOPB, ki je tretji najpogostejši vzrok smrti na svetu

Ljubljana, 18. novembra - Tretjo sredo v novembru obeležujemo svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), ki je trenutno tretji najpogostejši vzrok smrti na svetu. To zelo pogosto bolezen je mogoče preprečiti in zdraviti, kar prispeva k izboljšanju kakovosti življenja, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.