Rdeči križ: Od leta 2010 okoli 410.000 smrti, povezanih z ekstremnim vremenom

Ženeva, 17. novembra - Štiri od petih naravnih katastrof v zadnjem desetletju je sprožilo ekstremno vreme in dogodki, ki so povezani s podnebjem, je razvidno iz letnega poročila Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC). Zaradi poplav, neurij in vročinskih valov je od leta 2010 umrlo več kot 410.000 ljudi.