Beno Udrih v trenerskem štabu New Orleans Pelicans

New Orleans, 17. novembra - Nekdanji slovenski košarkar Beno Udrih bo v prihodnji sezoni zadolžen za razvoj igralcev pri moštvu lige NBA New Orleans Pelicans, so danes sporočili na uradni spletni strani kluba. Osemintridesetletni Udrih je del celovite prenove strokovnega štaba moštva, v katerem je prvi zvezdnik Zion Williamson.