V angleški ligi rekordnih 16 pozitivnih testov v zadnjem tednu

Ljubljana, 16. novembra - Pri testiranjih na novi koronavirus so v preteklem tednu v elitni angleški nogoemtni ligi odkrili kar 16 pozitivnih testov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V preteklih sedmih dneh so testirali 1207 nogometašev in drugih članov klubov, med njimi pa ni bilo igralcev, ki so se zaradi reprezentančnih obveznosti razkropili po celem svetu.