Novica o učinkovitosti cepiva družbe Moderna indeksa Dow Jones in S&P 500 pripeljala do novih rekordov

New York, 16. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo, indeksa Dow Jones in S&P 500 pa sta dosegli novi rekordni ravni. Za optimizem med vlagatelji je poskrbelo ameriško farmacevtsko podjetje Moderna, ki je sporočilo, da je učinkovitost cepiva proti covidu-19, ki ga razvija, 94,5-odstotna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.