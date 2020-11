Širclju neznanci vdrli v osebni profil na Facebooku

Ljubljana, 16. novembra - Ministru za finance Andreju Širclju so neznanci vdrli v osebni profil na družbenem omrežju Facebook, so sporočili s finančnega ministrstva. Vse, ki so morebiti prejeli sporočila iz tega profila, prosijo, naj se nanje ne odzivajo, saj so lahko žrtve prevare. O dogodku so že obvestili pristojne organe, ki se bodo ustrezno odzvali.