ACH Volley s težko prigarano zmago v Hočah na vrh lestvice

Hoče, 16. novembra - Odbojkarji ACH Volleyja so v zadnjem obračunu 10. kroga 1. DOL upravičili vlogo favoritov in prišli do zmage proti trdoživim Hočanom s 3:1 (-14, -18, 17, -23). S tem so se Ljubljančani povzpeli na vrh prvenstvene lestvice, Štajerci pa ostajajo na predzadnjem mestu.