Praga, 16. novembra - Češka vlada namerava podaljšati izredno stanje zaradi epidemije novega koronavirusa v državi vse do božičnih praznikov, je napovedal minister za zdravje Jan Blatny po današnji seji vlade v Pragi. Odločitev o podaljšanju izrednih razmer mora sicer sprejeti češki parlament, to pa naj bi se zgodilo do petka, ko se izteče sedanji ukrep.