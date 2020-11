V Pragi tudi prvenstvo presenečenj, slovenska aduta Štangarjeva in Trstenjakova

pripravil Aleksander Gasser

Praga, 17. novembra - Praga bo od četrtka do nedelje gostila evropsko prvenstvo v judu. Zaradi posebne sezone, ki jo je dodobra krojila epidemija novega koronavirusa, so napovedi pred tekmovanjem v češki prestolnici nehvaležne. Strokovnjaki so prepričani, da pomanjkanje tekmovanj in priprav ponuja tudi priložnost za presenečenje.