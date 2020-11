Nordijsko SP z 2000 do 2500 gledalci

Ljubljana, 16. novembra - Prireditelji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki ga bo med 23. februarjem in 7. marcem prihodnje leto gostil nemški Oberstdorf, načrtujejo, da si bo tekmovanja kljub pandemiji novega koronavirusa v živo lahko ogledalo od 2000 do 2500 gledalcev, sta danes na video konferenci potrdila poslovodji Florian Stern in Moritz Beckers-Schwarz.