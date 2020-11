Madžarska in Poljska blokirali ključna dela svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo

Bruselj, 16. novembra - Madžarska in Poljska sta danes blokirali ključna dela svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo: sklep o lastnih virih in potrditev uredbe o večletnem proračunu, načelno dogovorjene minuli torek. Razlog je njuno nasprotovanje uredbi o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, ki so jo članice danes potrdile s kvalificirano večino.