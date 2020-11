Sodišča od danes poslujejo v omejenem obsegu

Ljubljana, 16. novembra - Vsa sodišča od danes zaradi ostrejših ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa poslujejo v omejenem obsegu in bodo naroke opravljala le v nujnih zadevah, so sporočili z vrhovnega sodišča. Vsi naroki v nenujnih zadevah so bili z odredbo predsednika vrhovnega sodišča preklicani, razen če so sklicani videokonferenčno.