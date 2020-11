Novica o učinkovitosti cepiva družbe Moderna dvignila borze

New York, 16. novembra - Sporočilo ameriškega farmacevtskega podjetja Moderna, da je učinkovitost cepiva proti covidu-19, ki ga razvija, 94,5-odstotna, je dvignilo tečaje na newyorških in evropskih borzah. K optimizmu so pripomogle tudi nekatere spodbudne novice iz dveh največjih azijskih gospodarstev.