Slovenija se pridružuje globalni akciji za odpravo raka materničnega vratu

Ljubljana, 17. novembra - Slovenija se bo danes pridružila akciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za odpravo raka materničnega vratu. Države bodo zavezanost akciji izrazile z osvetlitvijo vsaj ene svoje kulturne znamenitosti s turkizno barvo, ki simbolizira to bolezen. Pri nas bosta zvečer turkizno osvetljena Blejski grad in Mesarski most v Ljubljani.