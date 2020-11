Ljubljanska borza: V ospredju Krka in Triglav

Ljubljana, 16. novembra - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 872.532 evrov evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke, ki so izgubile četrt odstotka, in delnicami Zavarovalnice Triglav, ki so pridobile 0,35 odstotka. Indeks SBI TOP se je ob tem dvignil za 0,24 odstotka.