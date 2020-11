EU: Zelo pozno za dogovor z Združenim kraljestvom

Bruselj, 16. novembra - Neimenovani visoki diplomat EU je danes ob začetku novega kroga pogajanj o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom posvaril, da je že zelo pozno za dogovor med stranema. Glavni pogajalec EU Michel Barnier pa je tvitnil, da z Evropskim parlamentom in državami članicami ostajajo odločni, potrpežljivi in spoštljivi.