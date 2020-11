Akcija študentov medicine in zdravstvene nege za posebno pomoč starejšim

Ljubljana, 16. novembra - Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva ter Zveza študentov medicine Slovenije ponavljata akcijo Pošljimo nasmeh. Prvič so jo izvedli že aprila in je doživela izjemen odziv. Ob ponovnem poslabšanju epidemioloških razmer so se odločili, da jo ponovijo, so sporočili iz študentskih zvez.