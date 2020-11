Največji delež okuženih še naprej v prekmurskih občinah

Ljubljana, 16. novembra - V nedeljo so največji delež aktivno okuženih z novim koronavirusom beležili v prekmurskih občinah Rogašovci (3,485 %), Beltinci (3,013 %) in Kuzma (2,922 %), visok delež trenutno okuženih so imeli tudi v Radencih (2,154 %) in Turnišču (2,208 %). Med ostalimi občinami sta izstopala še Bovec z 2,310 odstotka aktivnih okužb in Preddvor (2,218 %).