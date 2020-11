Stranke KUL redkobesedne o domnevno zagotovljenih 46 poslanskih glasovih za zamenjavo Janševe vlade

Ljubljana, 16. novembra - V LMŠ, Levici, SD in SAB so ob vprašanju, ali je res zagotovljenih 46 glasov za zamenjavo vlade, s prstom pokazale na vodilnega pobudnika KUL in potencialnega mandatarja Jožeta P. Damijana. Zagotovitev glasov je njegova naloga, pravi prvak LMŠ Marjan Šarec. Koordinator Levice Luka Mesec pa napoveduje, da bo nezaupnica vladi vložena v kratkem.