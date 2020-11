Minuli teden spet več okužb, rekordno število hudo bolnih in umrlih

Ljubljana, 16. novembra - Minuli teden se je število potrjenih okužb s koronavirusom spet povzpelo, odkrili so jih 469 več kot teden prej. Razmere so vse hujše v bolnišnicah, kjer zdravijo največ covidnih bolnikov doslej, med njimi rekordnih več kot 200 na intenzivnih oddelkih. Umrlo je 233 covidnih bolnikov, 43 več kot teden prej in največ v enem tednu doslej.