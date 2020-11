Vreme: V torek se bo razjasnilo

Ljubljana, 16. novembra - Zvečer in v prvem delu noči bodo padavine na zahodu in severu postopno ponehale, na jugu pa šele proti jutru. Tam se bo meja sneženja lahko spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine. Burja na Primorskem bo v drugem delu noči slabela, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.