Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 17. uri

Ljubljana, 16. novembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata, psiholog Peter Markič in vladni govorec Jelko Kacin, bo ob 17. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma.