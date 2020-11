Svileni čevelj Marije Antoanete prodali za več kot 43.000 evrov

Pariz, 16. novembra - V francoskem Versaillesu so v nedeljo na dražbi prodali bel čevelj iz svile in kozjega usnja, ki je bil nekoč last Marije Antoanete, zadnje francoske kraljice pred francosko revolucijo. Zanj so iztržili 43.750 evrov, kupec pa ne želi biti imenovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.