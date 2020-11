Na območju Gaze rekordno število okužb z novim koronavirusom

Gaza, 16. novembra - Na območju Gaze so potrdili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni. Kot so sporočile pristojne oblasti, so v zadnjih 24 urah potrdili 453 okužb, kar je največ od izbruha pandemije. Skupno so opravili 2438 testov; pozitivnih jih je bilo 18,6 odstotka.