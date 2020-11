V okenskem predelu Galerije Kresija na ogled razstava arhitektov

Ljubljana, 17. novembra - V Galeriji Kresija je od danes na ogled postavitev Vizije so 15: Univerza in mesto, ki jo je pripravilo Društvo arhitektov Slovenije s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Ker so v veljavi ukrepi za zajezitev širjenja covida-19, bo razstava o vlogi univerze v mestu do 3. decembra na ogled v okenskem predelu Galerije Kresija.