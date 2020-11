Enajst Slovencev na judoistično EP v Pragi

Ljubljana, 16. novembra - Na bižnjem evropskem prvenstvu v judu, ki bo od 19. do 21. novembra v Pragi, bo nastopilo enajst Slovencev, so sporočili iz Judo zveze Slovenije. Na EP sicer ne bodo nastopile nekatere najuspešnejše judoistke, Ana Velenšek, Klara Apotekar in Anja Štangar, a pri JZS z zlato olimpijko Tino Trstenjak vseeno računajo na odlične rezultate.