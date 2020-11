Na Liverpool Sound Cityju štirje slovenski izvajalci

Liverpool, 17. novembra - V navezi med festivaloma Ment in Liverpool Sound City bo slednji drevi preko spleta predstavil slovenske izvajalce balans, .Čunfa, Pantaloons in Warrego Valles. Vsi nastopajoči so t.i. INES#talenti 2020 in so za nocoj pripravili posebne programe, piše v napovedi dogodka.