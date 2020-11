Cerar za Reporter: Janša je s svojimi tviti škodil Sloveniji

Ljubljana, 16. novembra - Nekdanji premier in zunanji minister Miro Cerar po prihodu Josepha Bidna v Belo hišo pričakuje bolj uravnoteženo zunanjo politiko ZDA in vrnitev k multilateralizmu. V intervjuju za Reporter je ocenil, da je premier Janez Janša s tviti škodil Sloveniji. Kritičen je do SMC, NSi in DeSUS, ki se še niso resno uprle agresivni politiki SDS.