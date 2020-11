V Rusiji rekordnih več kot 22.700 novih okužb

Moskva, 16. novembra - V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili 22.778 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej, je sporočil ruski krizni center za boj proti virusu. Umrli so še 303 bolniki s covidom-19, so dodali. V Kremlju so ob tem povedali, da nimajo celovitega načrta za uvedbo omejitvenih ukrepov po vsej državi.