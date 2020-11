Hrvaška dobila novo sredinsko opozicijsko stranko

Zagreb, 16. novembra - Hrvaški opozicijski sredinski parlamentarni stranki Pametno ter Stranka z imenom in priimkom (SSIP) sta se združili v novo stranko z imenom Center. Pametno in SSIP sta bili s stranko Fokus koalicijski partnerki na julijskih parlamentarnih volitvah, po katerih so vse tri vstopile v parlament.