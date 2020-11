Nicehash bo preostanek odtujenih sredstev uporabnikom povrnil decembra

Ljubljana, 16. novembra - Slovenska družba Nicehash bo 16. decembra izvedla še zadnje poplačilo uporabnikom, ki so v hekerskem napadu nanjo leta 2017 izgubili sredstva v obliki kriptovalute bitcoin. Doslej je Nicehash uporabnikom, ki so se vključili v program povrnitve sredstev, povrnil 82 odstotkov odtujenih sredstev, so sporočili iz družbe.