Oaza na zagrebškem festivalu prejela nagrado za najboljši igrani film

Zagreb, 16. novembra - Slovenska manjšinska koprodukcija Oaza je na filmskem festivalu v Zagrebu, ki se je sklenil v nedeljo, prejela nagrado za najboljši igrani film. Kot je zapisala žirija, film srbskega režiserja in avtorja scenarija Ivana Ikiča "prikazuje ljudi, ki so bili vse življenje izolirani in jim svet le redko daje priložnost, da se v nečem počutijo uspešni".