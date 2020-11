Na lokalnih volitvah v BiH zmaga opozicije v Sarajevu in Banjaluki

Sarajevo, 16. novembra - Delni izidi nedeljskih lokalnih volitev v Bosni in Hercegovini kažejo, da so najboljši rezultat znova dosegle tri vladajoče nacionalne stranke, bošnjaška SDA, srbska SNSD ter hrvaška HDZ BiH. Vendar pa je opozicija slavila v Sarajevu in Banjaluki, kar nakazuje možne politične spremembe po desetletjih zastoja.