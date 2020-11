Mozirski policisti v hišni preiskavi pri 38-letniku zasegli 140 rastlin konoplje

Mozirje, 16. novembra - Mozirski policisti so v petek med hišno preiskavo 38-letniku zasegli več rastlin konoplje. V enem prostoru za gojenje konoplje so namreč našli okoli 90 rastlin, visokih do 120 centimetrov, v drugem pa 50 rastlin, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.