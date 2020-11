Optimizem z azijskih borz se je preselil tudi v Evropo

Frankfurt/Pariz/London, 16. novembra - Optimizem, ki ga je danes zaznati na azijskih borzah, se je preselil tudi v Evropo. Osrednji borzni indeksi na stari celini so tako v zelenem območju, spodbudni podatki iz Japonske in Kitajske ter optimizem glede skorajšnjega začetka uporabe cepiva za covid-19 pa so odtehtali za slabe novice o nadaljnjem širjenju okužb.