Koronski SOS: Razkuževanje embalaže po prihodu iz trgovine ni potrebno

pripravila Domenika Presekar

Najboljša obramba za zaščito pred tem virusom in številnimi drugimi povzročitelji nalezljivih bolezni, ki so lahko na površini ali embalaži, je ustrezno umivanje rok. Umivanje z milom in toplo vodo mora trajati vsaj 20 sekund, nato pa je treba roke osušiti s čisto brisačo, so zapisali na NIJZ.

Kako naj varno obiščem trgovino?

Prebivalce so na NIJZ ponovno opozorili, da je pomembno, da se v trgovini zadržujemo čim krajši čas. Zato prebivalcem svetujejo, naj pridejo v trgovino s seznamom živil, ki jih potrebujejo, saj je tako izbira hitrejša. K hitrejši izbiri pa pripomore tudi, če obiščejo trgovine, ki jih poznajo in vedo, na katerih policah so izdelki, ki jih želijo kupiti.

Prebivalcem priporočajo, naj se ne zadržujejo v gneči, ki lahko nastane pri pekarni, delikatesi, mesarju ali drugje. V tem času naj gredo iskat izdelke iz drugih delov trgovine in se kasneje vrnejo na mesto, kjer je bila gneča.

Znova so poudarili, da si je treba ob vstopu in izstopu iz trgovine razkužiti roke. Ob tem priporočajo tudi, naj kupci ne prijemajo izdelkov po nepotrebnem. Po tem, ko so se dotaknili izdelkov, predmetov, tipkovnic pri plačevanju s karticami ali denarja pa naj se ne dotikajo obraza, dokler si ne umijejo rok.

Kaj naj z izdelki naredim doma?

Po vrnitvi domov in po tem, ko pospravijo izdelke, naj si prebivalci umijejo roke in očistijo površine, ki so jih uporabljali, so zapisali na NIJZ. "Pogosto in pravilno umivanje rok ter pogosto čiščenje površin v kuhinji z vodo in običajnim čistilom učinkovito zmanjša tveganje za okužbo," so poudarili.

Ali je treba izdelke doma razkužiti?

Na NIJZ so poudarili, da trenutno ni zanesljivih dokazov, da bi se okužba s koronavirusom lahko prenašala s hrano ali embalažo, zato razkuževanje ni potrebno. Opozorili so, da je lahko razkuževanje celo nevarno, ker razkužila in čistila niso primerna za uporabo na živilih, s čimer prebivalci tvegajo kemijsko onesnaženje oziroma zastrupitev.