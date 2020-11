Umrl hrvaški kipar in akademik Ivan Kožarić

Zagreb, 16. novembra - V Zagrebu je v nedeljo umrl priznani hrvaški kipar in akademik Ivan Kožarić, so sporočili člani umetnikove družine. Kožarićeva dela se danes nahajajo v številnih svetovnih galerijah in muzejih, med drugim newyorškem Muzeju moderne umetnosti - MoMA. Njegovo najbolj znano delo je skulptura Prizemljeno Sonce, ki je spomenik v javnem prostoru.